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Меркель проведет переговоры о формировании правящей коалиции
11:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь проведет переговоры с Социал-демократической партией Германии о формировании правящей коалиции.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, возглавляющая консервативный альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), вновь обсудит с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) формирование правящей коалиции, сообщает в четверг издание "Бильд".

По его информации, в четверг вечером ХДС/ХСС и СДПГ должны объявить о том, готовы ли они вместе сформировать правительство в марте или апреле.

Ранее А.Меркель выразила оптимизм, заявив, что союз с возглавляемой Мартином Шульцем СДПГ возможен.

ФРГ не может сформировать правительство с сентябрьских выборов в Бундестаг. Переговоры между консервативным блоком канцлера и двумя менее крупными партиями о формировании коалиции закончились безуспешно.

Меркель позитивно оценивает шансы на формирование правительства

В СДПГ в итоге не поддержали предложение о формировании коалиции, но отметили, что открыты к дальнейшим переговорам. Тем не менее, подход к коалиционным переговорам по-прежнему сильно отличается и у консерваторов и у германских социал-демократов.

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Новости мира, Ангела Меркель, Канцлер ФРГ, Партия СДПГ, Переговоры, Правящая коалиция, Формирование.
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