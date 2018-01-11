Меркель проведет переговоры о формировании правящей коалиции

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, возглавляющая консервативный альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), вновь обсудит с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) формирование правящей коалиции, сообщает в четверг издание "Бильд".

По его информации, в четверг вечером ХДС/ХСС и СДПГ должны объявить о том, готовы ли они вместе сформировать правительство в марте или апреле.

Ранее А.Меркель выразила оптимизм, заявив, что союз с возглавляемой Мартином Шульцем СДПГ возможен.

ФРГ не может сформировать правительство с сентябрьских выборов в Бундестаг. Переговоры между консервативным блоком канцлера и двумя менее крупными партиями о формировании коалиции закончились безуспешно.

В СДПГ в итоге не поддержали предложение о формировании коалиции, но отметили, что открыты к дальнейшим переговорам. Тем не менее, подход к коалиционным переговорам по-прежнему сильно отличается и у консерваторов и у германских социал-демократов.