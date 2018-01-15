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Турция укрепляет границу с Сирией военной техникой

Турция укрепляет границу с Сирией военной техникой
23:27 Пн, 15 Январь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: Турция готова к новой антитеррористической операции в Сирии.

Турция стягивает дополнительную военную технику на свою границу с Сирией.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

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"В частности, в район Рейханли турецкой провинции Хатай доставлены 24 бронетранспортера и военные автомобили с глушителями сотовой связи", - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что военнослужащие на бронетехнике ведут круглосуточное патрулирование пограничной с сирийским Африном территории. Кроме того, наблюдение за пограничной территорией ведется с помощью термальных камер.

На некоторых участках модульной бетонной стены, построенной на границе Турции и Сирии, созданы блокпосты.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о завершении подготовки к новой антитеррористической операции в Сирии.

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Новости мира, Военная техника, Война в Сирии, Новости Сирии, Новости Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, Сирия, Турция.
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