Турция укрепляет границу с Сирией военной техникой

Турция стягивает дополнительную военную технику на свою границу с Сирией.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

"В частности, в район Рейханли турецкой провинции Хатай доставлены 24 бронетранспортера и военные автомобили с глушителями сотовой связи", - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что военнослужащие на бронетехнике ведут круглосуточное патрулирование пограничной с сирийским Африном территории. Кроме того, наблюдение за пограничной территорией ведется с помощью термальных камер.

На некоторых участках модульной бетонной стены, построенной на границе Турции и Сирии, созданы блокпосты.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о завершении подготовки к новой антитеррористической операции в Сирии.