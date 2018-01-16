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ДТП со школьным автобусом в Германии: количество жертв выросло до 47

ДТП
12:14 Сегодня Телеграф
www.eurointegration.com.ua
Фото: Twitter

Новости мира: В Германии в ДТП с участием школьного автобуса, который врезался в стену магазина, уже 47 человек пострадали.

47 человек пострадали в результате аварии в немецком городе Эбербах, когда школьный автобус врезался в стену жилого дома.

Об этом сообщает FAZ.

Большинство пострадавших - дети.

Сообщается, что у 37 пострадавших незначительные повреждения, десять - ранены серьезно. При этом жизнь пяти пострадавших - под угрозой.

Как сообщалось, авария произошла утром во вторник, когда автобус въехал в стену дома, на первом этаже которого находился магазин.

По предварительной информации, автобус съехал с дороги, врезался сначала в несколько автомобилей, а затем - в стену дома.

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Новости мира, Автобус, Германия, ДТП, Пострадавшие, Эбербах.
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