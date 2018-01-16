ДТП со школьным автобусом в Германии: количество жертв выросло до 47

47 человек пострадали в результате аварии в немецком городе Эбербах, когда школьный автобус врезался в стену жилого дома.

Об этом сообщает FAZ.

Большинство пострадавших - дети.

Сообщается, что у 37 пострадавших незначительные повреждения, десять - ранены серьезно. При этом жизнь пяти пострадавших - под угрозой.

Как сообщалось, авария произошла утром во вторник, когда автобус въехал в стену дома, на первом этаже которого находился магазин.

По предварительной информации, автобус съехал с дороги, врезался сначала в несколько автомобилей, а затем - в стену дома.