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ДТП со школьным автобусом в Германии: количество жертв выросло до 47
12:14 Сегодня Телеграф
Фото: Twitter
Новости мира: В Германии в ДТП с участием школьного автобуса, который врезался в стену магазина, уже 47 человек пострадали.
47 человек пострадали в результате аварии в немецком городе Эбербах, когда школьный автобус врезался в стену жилого дома.
Об этом сообщает FAZ.
Большинство пострадавших - дети.
Сообщается, что у 37 пострадавших незначительные повреждения, десять - ранены серьезно. При этом жизнь пяти пострадавших - под угрозой.
Как сообщалось, авария произошла утром во вторник, когда автобус въехал в стену дома, на первом этаже которого находился магазин.
По предварительной информации, автобус съехал с дороги, врезался сначала в несколько автомобилей, а затем - в стену дома.
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