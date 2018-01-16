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Суицид на железной дороге: сообщение между Лондоном и Парижем приостановлено

Поезда "Евростар"
22:13 Вт, 16 Январь 2018 Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Смерть на железной дороге остановила движение поездов между Парижем и Лондоном.

Во вторник железнодорожное сообщение между Лондоном и Парижем было остановлено из-за возможного самоубийства человека под колесами поезда.

Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел недалеко от города Френуа в регионе Па-де-Кале. Человек бросился под колеса поезда "Евростар", который следовал из Лондона в Париж.

В компании "Евростар" заявили, что остановили сообщения после смертельного инцидента во вторник. Представитель французской национальной железнодорожной компании SNCF сказал, что французские поезда, которые используют эту линию, были перенаправлены.

Представитель SNCF сообщил, что погибший не был мигрантом. Скорее всего человек совершил самоубийство.

Как отмечает AP, такие случаи распространены на французской железной дороге, но они редко влияют на линию, которая используется "Евростар". В прошлом мигранты часто погибали, пытаясь проникнуть в тоннель под Ла-Маншем.

"Евростар" - компания, занимающаяся высокоскоростными железнодорожными пассажирскими перевозками в Европе. Поезда "Евростар" пересекают Ла-Манш через Евротуннель.

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Все по теме:

Новости мира, Евростар, Железная дорога, Ла Манш, Лондон, Париж, Франция.
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