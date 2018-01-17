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Новое чешское правительство подало в отставку

Андрей Бабиш с помощниками
12:11 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Правительство Чехии во главе с Андреем Бабишем после вынесенного вотума недоверия парламентом подало в отставку.

Правительство Чехии под руководством Андрея Бабиша подало в отставку после вынесенного накануне вотума недоверия парламента.

Правительство будет исполнять свои обязанности до назначения нового кабинета, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешское издание.

Премьер Андрей Бабиш сообщил, что лично передаст документ об отставке правительства президенту Милошу Земану.

Издание отмечает, что согласно словам пресс-секретаря президента Чехии, Земан примет отставку правительства уже до конца недели.

Напомним, 16 января палата депутатов парламента Чехии (нижняя палата) проголосовала за вотум недоверия правительству Андрея Бабиша. Однако президент Земан выступил в поддержку Бабиша и пообещал предоставить ему еще одну возможность сформировать правительство. Большинство партий обвиняют Бабашу и Земана, что и президент, и новый премьер-министр действовали вопреки традициям парламентской демократии.

Как сообщалось ранее, правительство Бабиша пришло на смену правительства Чехии во главе с экс-премьером Богуславом Соботко, которое подало в отставку в ноябре прошлого года.

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Новости мира, Андрей Бабиш, Милош Земан, Правительство, Премьер-министр, Чехия.
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