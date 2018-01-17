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Впервые в истории Румынии премьер-министром может стать женщина

Виорика Дэнчилэ
23:38 Ср, 17 Январь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: 15 января премьер-министр Михай Тудосе заявил об уходе в отставку, его место займет депутат Европарламента Виорика Дэнчилэ.

Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о назначении премьер-министром страны депутата Европарламента Виорики Дэнчилэ.

"На протяжении последних двух дней я взвесил все аргументы "за" и "против", проконсультировался с парламентскими партиями и гражданским обществом и принял решение дать Социал-демократической партии еще один шанс. Назначил премьер-министром Румынии Виорику Дэнчилэ», - заявил президент.

В Румынии ушел в отставку уже второй за полгода премьер
В Румынии ушел в отставку уже второй за полгода премьерЧитать полностью

Как сообщалось ранее, 15 января исполнительный комитет правящей Социал-демократической партии отказал в политической поддержке премьер-министру Михаю Тудосе, после чего тот заявил об уходе в отставку.

Это второй за последний год правительственный кризис в Румынии. В середине 2017 года пост премьера вынужден был покинуть Сорин Гриндяну. Мотивом для его отставки послужил скандал вокруг правительственного постановления о смягчении уголовного преследования в отношении чиновников-коррупционеров.

Для утверждения нового премьер-министра необходимы голоса простого большинства депутатов обеих палат парламента, то есть, не менее 234 голосов.

Виорика Дэнчилэ – член Социал-демократической партии с 1996 года. Выпускница Плоештского государственного университета. Специалист в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых. С 2009 года – депутат Европарламента и член комиссии Европарламента по сельскому хозяйству и развитию села.

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Новости мира, Виорика Дэнчилэ, Клаус Йоханнис, Михай Тудосе, Новости Румынии, Премьер-министр, Румыния, Сорин Гриндяну.
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