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Пучдемон хочет внедрить новый принцип правления Каталонией
12:42 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Карлес Пучдемон заявил о готовности управлять Каталонией из Брюсселя при помощи современных технологий.

Бежавший в Бельгию бывший глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что он может управлять этим автономным сообществом, находясь за его пределами, при помощи современных технологий, сообщают испанские СМИ.

"Сейчас новые технологии позволяют не присутствовать физически во дворце (дворце Женералитат, в котором располагается правительство Каталонии - ред), чтобы управлять", - сказал К.Пучдемон в интервью "радио Каталонии".

Экс-глава женералитата привел в пример опыт многих компаний в управлении с использованием современных технологий и добавил, что "это не те нормальные условия, которые мы бы хотели видеть, но это лучше, чем управлять из тюрьмы".

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По словам К.Пучдемона, он готов отказаться от планов вновь возглавить исполнительную власть, если большинство в парламенте Каталонии не выразит ему доверия.

Также он выразил надежду на скорую встречу с недавно избранным спикером парламентом Каталонии Роже Торрентом, заметив, что "логично, что встреча может пройти только в Брюсселе".

К.Пучдемон, которому в Испании грозит тюремный срок, ранее уже заявлял о готовности управлять Каталонией дистанционно. Премьер-министр Испании Мариано Рахой предостерег его от таких попыток.

Власти Испании после проведения референдума о независимости Каталонии применили к региону 155 статью испанской Конституции, которой предусмотрен ряд ограничений автономии Каталонии вплоть до досрочных региональных выборов. Вскоре после этого парламент Каталонии был распущен, а К.Пучдемон бежал в Бельгию.

Досрочные выборы в парламент прошли 21 декабря, на них большинство мест в парламенте получили сторонники отделения Каталонии от Испании. После выборов две ведущие сепаратистские партии Каталонии договорились содействовать переизбранию К.Пучдемона на пост главы женералитата.

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Новости мира, Бельгия, Испания, Карлес Пучдемон, Каталония, Правительство Каталонии.
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