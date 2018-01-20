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В Сербии призывают Путина ввести войска в Косово

Военнослужащий в Сербии
22:40 Сб, 20 Январь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Пророссийская партия Сербии "Сербская лига" призывает Путина ввести войска в Косово.

Пророссийская партия "Сербская лига" призвала власти страны обратиться к президенту России Владимиру Путину, чтобы тот ввел войска в Косово.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на обращение председателя партии Александра Джурджева, опубликованном на сайте партии.

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По мнению членов партии, временная Миссия ООН и EULEX (специальная миссия ЕС в Косово) не способны защитить сербский народ от действий албанских террористов.

Джурджев призвал сербские власти срочно воспользоваться правом, предоставленным резолюцией №1244 Совбеза ООН и разместить 999 сербских солдат на территории Косово и Метохии.

Также он призвал немедленно инициировать переговоры с Россией об участии российских миротворцев в Косово и Метохии, с целью "предотвратить ужасные убийства сербов и уничтожению имущества".

"Сербская Лига" выступает за тесное сотрудничество с Россией, которая, по ее мнению, является "защитницей православных народов" и против того, чтобы страна стала "колонией западных государств".

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Новости мира, Александр Джурджев, Владимир Путин, Косово, ООН, Сербия.
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