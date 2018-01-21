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Турция приступила к наземной операции в сирийском Африне
12:13 Сегодня Телеграф
Новости мира: Сухопутные войска Турции начали наземное наступление на позиции боевиков "РПК" в Сирии.
Как сообщило турецкое государственное информагентство Anadolu, сухопутные войска Турции начали наземное наступление на позиции боевиков "РПК" в районе Африн в Сирии.
Наступление проводится в раках начатой в минувшую субботу операцией "Оливковая ветвь", направленной против YPG, которое в Анкаре считают боевиками "РПК", признанной Турцией террористической структурой.
К наземной операции привлечения так называемая Сирийская свободная армия, поддерживаемая Анкарой.
В Турции сообщили о ракетном ударе с территории Сирии
В субботу Турция в рамках начатой операции "Оливковая ветвь" подвергла позициибоевиков "РПК" в Африне артиллерийскому обстрелу и авианалетам, жертвами стали не менее 10 человек, в том числе гражданские.
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