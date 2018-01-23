В центре Лондона из-за утечки газа эвакуированы 1,5 тысячи человек

Почти полторы тысячи человек были эвакуированы из ночного клуба и гостиницы с туристического района Вест-Энд в Лондоне из-за утечки газа. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Люди были эвакуированы после обнаружения утечки газа на Крейвен-стрит в самом центре Лондона, сообщила лондонская пожарная служба.

Аварийные службы прибыли на место после 2 ночи по местному времени.

"В качестве меры предосторожности были эвакуированы около 1450 человек из отеля и ночного клуба", - говорится в заявлении пожарной службы.

Вокруг места инцидента образовали полицейский кордон, дороги перекрыли. Людей попросили обходить район утечки. Для безопасности также закрыли железнодорожную станцию Charing Cross.

На месте пожарные обнаружили разрыв газовой магистрали. О пострадавших информации нет.