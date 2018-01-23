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В центре Лондона из-за утечки газа эвакуированы 1,5 тысячи человек

Место происшествия
12:08 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: В центре Лондона из-за утечки газа эвакуировали почти полторы тысячи человек.

Почти полторы тысячи человек были эвакуированы из ночного клуба и гостиницы с туристического района Вест-Энд в Лондоне из-за утечки газа. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Люди были эвакуированы после обнаружения утечки газа на Крейвен-стрит в самом центре Лондона, сообщила лондонская пожарная служба.

Аварийные службы прибыли на место после 2 ночи по местному времени.

"В качестве меры предосторожности были эвакуированы около 1450 человек из отеля и ночного клуба", - говорится в заявлении пожарной службы.

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Вокруг места инцидента образовали полицейский кордон, дороги перекрыли. Людей попросили обходить район утечки. Для безопасности также закрыли железнодорожную станцию Charing Cross.

На месте пожарные обнаружили разрыв газовой магистрали. О пострадавших информации нет.

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Новости мира, Вест-Энд, Газ, Лондон, Утечка газа.
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