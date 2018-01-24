Турецкий пограничный город обстреляли ракетами из Сирии, есть жертвы
Новости мира: Один человек погиб и 13 пострадали в результате обстрела пограничного с Сирией турецкого города Килис.
В результате ракетного обстрела пограничного турецкого города Килис с территории Сирии погиб по меньшей мере один человек и 13 получили ранения.
Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на местного губернатора.
"Две ракеты, выпущенные из подконтрольного боевикам "РПК" Африна в Сирии, поразили турецкий пограничный город Килис в среду. Как минимум один человек убит, еще 13 раненые", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одна из ракет попала в мечеть во время молитвы.
Как сообщалось, турецкие сухопутные войска 21 января вошли на территорию Сирии и продвигаются в направлении города Африн при поддержке подразделений "Свободной сирийской армии".
Эрдоган: Анкара не планирует захватывать территорию Сирии
По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, цель Анкары борьба с террористами.
Он отметил, что террористы в пограничном сирийском городе Манбиж представляют опасность для Турции.