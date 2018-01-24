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Турецкий пограничный город обстреляли ракетами из Сирии, есть жертвы

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Ракетный обстрел
22:13 Ср, 24 Январь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Один человек погиб и 13 пострадали в результате обстрела пограничного с Сирией турецкого города Килис.

В результате ракетного обстрела пограничного турецкого города Килис с территории Сирии погиб по меньшей мере один человек и 13 получили ранения.

Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на местного губернатора.

"Две ракеты, выпущенные из подконтрольного боевикам "РПК" Африна в Сирии, поразили турецкий пограничный город Килис в среду. Как минимум один человек убит, еще 13 раненые", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одна из ракет попала в мечеть во время молитвы. 

Как сообщалось, турецкие сухопутные войска 21 января вошли на территорию Сирии и продвигаются в направлении города Африн при поддержке подразделений "Свободной сирийской армии".

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По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, цель Анкары борьба с террористами.

Он отметил, что террористы в пограничном сирийском городе Манбиж представляют опасность для Турции.

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Новости мира, Африн, Килис, Обстрел, Сирия, Террористы, Турция.
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