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Форум в Давосе: Меркель указала, что является "ядом" для современного общества
00:01 Сегодня Телеграф

Новости мира: Ангела Меркель в Давосе предостерегла от протекционизма и правого популизма, который является по "ядом для общества"

Европа должна больше полагаться сама на свои собственные силы, в том числе в разрешении глобальных конфликтов.

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Об этом говорила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы должны больше взять свою судьбу в свои собственные руки", - заявила Меркель, намекнув на то, что слишком долго Европа полагалась во многом на США.

Такая самостоятельность, по ее мнению, необходима именно во времена, когда значительная часть глобальных конфликтов происходит на пороге Европы. Для того, чтобы достойно быть способным действовать сильнее в отношении таких крупных государств, как США, Китай, Индия и Россия, необходима общая европейская внешняя политика, подчеркнула канцлер. Это касается также общей защиты внешних границ ЕС.

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Большая сплоченность внутри ЕС и усиление экономической прочности нужны также для того, чтобы выдерживать в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках. В то же время Меркель предостерегла от протекционизма. "Со времен Римской империи и Китайской стены мы знаем, что изоляционизм не обещает безопасности", - сказала глава правительства ФРГ. По ее словам, в конечном итоге, наиболее успешным является сотрудничество между странами для решения проблем. Вспомнила политик и правый популизм, который набирает обороты во многих странах, в том числе Германии; она назвала его "ядом для общества".

Меркель также заверила, что при том, что на общие проблемы надо искать общие ответы, Германия стремится быть страной, "которая и в будущем хочет вносить свой вклад в решение мировых проблем".

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