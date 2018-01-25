Премьер Польши поднимет вопрос "Северного Потока" на переговорах с Тиллерсоном

Военное и энергетическое сотрудничество - это одна из тем субботней встречи премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, который прибудет в Варшаву в пятницу, 26 января. Об этом глава польского правительства сказал в интервью Польскому радио.

По его словам, во время переговоров с американским госсекретарем он обратит особое внимание на будущую реализацию проекта Nord Stream 2, то есть на газовую магистраль между Россией и Германией по дну Балтийского моря.

"Если газопровод будет построен, то транзит газа через Украину будет ненужным. И госсекретарь США должен полностью понимать и оценить все угрозы и риски в связи с этим", - сказал польский премьер.

Матеуш Моравецкий добавил, что в вопросах энергетики США не останавливаются на устных заявлениях. Примером является, среди прочего, первые подписанные среднесрочные контракты на поставку американского сжиженного природного газа.

Премьер-министр заявил, что Варшава находится в постоянном контакте с Вашингтоном в деле уменьшения монополии Газпрома и ценового диктата России относительно Европы.

"Мы участвуем в этом процессе и хотим, чтобы другие партнеры также в нем участвовали", - отметил М. Моравецкий.

Глава польского правительства также подчеркнул, что еще одним важным вопросом в ходе переговоров с главой американской дипломатии в Варшаве будет укрепление постоянного присутствия американских войск в странах восточного фланга НАТО.