Европейский Союз инвестирует в газопровод Кипра

Европейский Союз выделит 101 млн. евро на проект, направленный на обеспечение Кипра природным газом, как части так называемого Южного газового коридора.

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Государства-члены договорились инвестировать 873 млн евро в энергетическую инфраструктуру, включая около 200 млн евро в проекты, касающиеся природного газа.

"Проект CyprusGas2EU прекратит существующую энергетическую изоляцию Кипра, принесет диверсификации в регион, в котором в основном преобладает один источник снабжения, и поможет уменьшить загрязнение воздуха и выбросы путем предоставления возможности перейти с мазута на газ для производства электроэнергии", - говорится в сообщении

Кипр в выработке электроэнергии опирается на нефть и нефтепродукты, в 2012 году их доля составляла около 95%.

Семь лет назад в восточной части Средиземного моря были найдены значительные запасы газа. Вклад ЕС составит 40% общих расходов, и будет включать строительство прибрежных объектов для хранения газа.