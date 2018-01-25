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Европейский Союз инвестирует в газопровод Кипра

Газ
22:30 Чт, 25 Январь 2018 Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: ЕС вложит 101 млн евро в строительство газопровода для Кипра, тем самым прекратит существующую энергетическую изоляцию.

Европейский Союз выделит 101 млн. евро на проект, направленный на обеспечение Кипра природным газом, как части так называемого Южного газового коридора.

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

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Государства-члены договорились инвестировать 873 млн евро в энергетическую инфраструктуру, включая около 200 млн евро в проекты, касающиеся природного газа.

"Проект CyprusGas2EU прекратит существующую энергетическую изоляцию Кипра, принесет диверсификации в регион, в котором в основном преобладает один источник снабжения, и поможет уменьшить загрязнение воздуха и выбросы путем предоставления возможности перейти с мазута на газ для производства электроэнергии", - говорится в сообщении

Кипр в выработке электроэнергии опирается на нефть и нефтепродукты, в 2012 году их доля составляла около 95%.

Семь лет назад в восточной части Средиземного моря были найдены значительные запасы газа. Вклад ЕС составит 40% общих расходов, и будет включать строительство прибрежных объектов для хранения газа.

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Все по теме:

Новости мира, CyprusGas2EU, Газ, Еврокомиссия, ЕС, Инвестиции ЕС, Кипр, Южный газовый коридор.
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