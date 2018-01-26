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Военная операция "Оливковая ветвь" в Сирии: погибли 14 турецких солдат

Военная операция в Сирии
12:44 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Министр здравоохранения Турции сообщил, что в ходе военной операции "Оливковая ветвь" в районе сирийского города Африн погибли 14 турецких солдат, ранены 130.

В ходе военной операции "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии погибли 14 турецких солдат и бойцов свободной сирийской армии, еще 130 человек - ранены. Об этом заявил министр здравоохранения Турции, сообщает Reuters.

"14 турецких солдат и бойцов свободной сирийской армии (FSA) погибли, а еще 130 человек были ранены после начала военной операции Турции в регионе Африна в Сирии" - говорится в сообщении.

По словам министра, на сегодняшний день 3 турецких солдата и 11 бойцов из поддерживаемой Турцией свободной сирийской армии были убиты в столкновениях на севере Сирии.

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130 человек были доставлены в турецкие больницы. Ни один из раненых не был в критическом состоянии. Как сообщает Anadolu, в ходе "Оливковой ветви" было ликвидировано не менее 343 террористов.

Как сообщалось, 20 января Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии. Ее цель - уничтожение отрядов боевиков РПК ( "Рабочая партия Курдистана") на территории Сирийского Курдистана.

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Новости мира, Африн, Военная операция, Оливковая ветвь, Погибшие, Раненые, Сирия, Турецкие военные.
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