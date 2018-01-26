Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Правительство готово урегулировать цены на газ в соответствии с требованиями МВФ Правительство готово урегулировать цены на газ в соответствии с требованиями МВФ
Новости: В Минобразования рассказали о повышении зарплат учителям В Минобразования рассказали о повышении зарплат учителям
Новости: Биатлон. Результаты мужского спринта на чемпионате Европы в в Риднау Биатлон. Результаты мужского спринта на чемпионате Европы в в Риднау
Новости: В Facebook сообщили о блокировке миллионов фейковых аккаунтов В Facebook сообщили о блокировке миллионов фейковых аккаунтов
X

Моравецкий заявил, что Польша приняла десятки тысяч беженцев с Донбасса

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
13:05 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Польша объясняет отказ от принятия приблизительно 6200 беженцев с Ближнего Востока наплывом украинцев с Донбасса.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который участвует во Всемирном экономическом форуме в Давосе, ответил на вопрос журналистов CNN о том, почему государство выступает против принятия приблизительно 6200 беженцев в рамках инициативы распределения квот среди стран-членов ЕС.

"Потому что некоторые люди, похоже, забывают, что на востоке Украины - война и что большое количество людей прибывает с Донбасса в Польшу", - заявил М. Моравецкий.

По его словам, это "беспризорные люди, к которым мы относимся так, как к беженцам".

Отвечая на вопрос о небольшом количестве беженцев из стран Ближнего Востока, которых должна была бы принять Польша, Моравецкий отметил, что речь идет не о числах, а о том, как лучше всего помогать этим людям.

Премьер-министр отметил, что Польша помогает им на местах и увеличивает свои усилия, чтобы присутствовать в Сирии и Ливии - решать проблемы там, где они возникают.

Как сообщалось, в начале января Матеуш Моравецкий заявил, что Польша помогла разрядить напряженную ситуацию на восточных границах ЕС и приняла "десятки тысяч беженцев с востока Украины", а также свыше миллиона украинских трудовых мигрантов.

По данным Посольства Украины в РП, в течение 2016-2017 годов только 88 украинцев получили статус беженца, а 239 граждан Украины получили статус лица, которое нуждается в дополнительной защите. В Польше уже не первый раз высокопоставленные должностные лица называют сотни тысяч трудовых мигрантов из Украины, которые платят налоги и социальные отчисления, беженцами, находящимися на полном содержании государства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Беженцы, Давос, Донбасс, Квоты, Моравецкий, Польша, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Канада выделит еще $180 миллионов международному образовательному фонду Еврокомиссия подала в суд на Польшу Мадрид хочет оспорить выдвижение Пучдемона на пост главы правительства Каталонии

Последние новости

Мир намибийских племен, живущих рядом с рекой Кунене (Фото) Украинка выиграла престижный турнир по стрельбе в Германии Символом церемонии Grammy станет белая роза в знак поддержки жертв сексуальных домогательств
Сегодня читают
01 Погода на выходные 27-28 января 2018 года
02 Свитолина и Цуренко снялись с турнира WTA в Тайване
03 У Порошенко в центре Киева появится Roshen Plaza
04 Правительство готово урегулировать цены на газ в соответствии с требованиями МВФ
05 Лютый мороз в Казахстане убивает животных на ходу (Видео)
Новости сегодня
13:52 Глава Совета НБУ: Повышение учетной ставки грозит замедлением роста экономики
13:52 Известный мем "Сердитый кот" отсудил деньги у кофейной компании
13:51 США хочет активизировать сотрудничество с украинскими пограничниками
13:44 Эрдоган отрицает оккупацию города Африн
13:42 "Челси" нужен игрок ПСЖ
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Форум в Давосе: о чем Порошенко будет говорить с Трампом и Тиллерсоном Порошенко встретится с Трампом и Тиллерсоном
Новости: Погода на выходные 27-28 января 2018 года Погода на выходные 27-28 января 2018 года
Новости: Пожар в южнокорейской больнице: десятки погибших и раненых Пожар в южнокорейской больнице: десятки погибших и раненых
Новости: Создателей фильма "Форма воды" обвинили в плагиате Создателей фильма "Форма воды" обвинили в плагиате
Добавить комментарий
0