Моравецкий заявил, что Польша приняла десятки тысяч беженцев с Донбасса

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который участвует во Всемирном экономическом форуме в Давосе, ответил на вопрос журналистов CNN о том, почему государство выступает против принятия приблизительно 6200 беженцев в рамках инициативы распределения квот среди стран-членов ЕС.

"Потому что некоторые люди, похоже, забывают, что на востоке Украины - война и что большое количество людей прибывает с Донбасса в Польшу", - заявил М. Моравецкий.

По его словам, это "беспризорные люди, к которым мы относимся так, как к беженцам".

Отвечая на вопрос о небольшом количестве беженцев из стран Ближнего Востока, которых должна была бы принять Польша, Моравецкий отметил, что речь идет не о числах, а о том, как лучше всего помогать этим людям.

Премьер-министр отметил, что Польша помогает им на местах и увеличивает свои усилия, чтобы присутствовать в Сирии и Ливии - решать проблемы там, где они возникают.

Как сообщалось, в начале января Матеуш Моравецкий заявил, что Польша помогла разрядить напряженную ситуацию на восточных границах ЕС и приняла "десятки тысяч беженцев с востока Украины", а также свыше миллиона украинских трудовых мигрантов.

По данным Посольства Украины в РП, в течение 2016-2017 годов только 88 украинцев получили статус беженца, а 239 граждан Украины получили статус лица, которое нуждается в дополнительной защите. В Польше уже не первый раз высокопоставленные должностные лица называют сотни тысяч трудовых мигрантов из Украины, которые платят налоги и социальные отчисления, беженцами, находящимися на полном содержании государства.