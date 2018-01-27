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В Чехии продолжается второй тур выборов президента

Президентские выборы в Чехии
13:31 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Чехии продолжается второй тур президентских выборов, за пост главы государства борются действующий президент Милош Земан и профессор Иржи Драгош.

В Чешской Республике в субботу продолжается второй тур прямых президентских выборов. Об этом сообщает Radio Praha.

"Избирательные участки будут открыты в пятницу, 26 января, с 14 до 22 часов, и в субботу, 27 января, с 8 до 14 часов", - говорится в сообщении.

За пост главы государства борются два кандидата - действующий президент Милош Земан и профессор Иржи Драгош.

Оба финалиста президентской гонки проголосовали в первый день выборов в сопровождении своих жен вскоре после открытия избирательных участков. В пятницу пришли опустить в урну избирательный бюллетень также лидеры большинства политических партий.

Второй тур выборов президента Чехии стартует сегодня

На участке, где голосовал Земан, были усилены меры безопасности в связи с инцидентом в первом туре, когда к президенту подбежала раздетая до пояса активистка группы Femen Анжелина Диаш, на груди которой было выведено белой краской Zeman - putin's slut.

Как сообщалось, за Земана в первом туре выборов проголосовали 38,56%, за Драгоша - 26,6%. Президент Чешской Республики избирается сроком на 5 лет.

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Новости мира, Второй тур, Иржи Драгош, Кандидаты, Милош Земан, Президент Чехии, Президентские выборы в Чехии, Профессор.
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