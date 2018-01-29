Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина вошла в 30-ку самых "старых" стран мира Украина вошла в 30-ку самых "старых" стран мира
Новости: Украине угрожает дефолт в случае прекращения сотрудничества с МВФ Украине угрожает дефолт в случае прекращения сотрудничества с МВФ
Новости: Украинские каратисты завоевали бронзовые медали на престижном турнире в Париже Украинские каратисты завоевали бронзовые медали на престижном турнире в Париже
Новости: Грэмми-2018: объявлены победители престижной премии Грэмми-2018: объявлены победители престижной премии
X

Эстония хочет отказаться от летнего времени

Перевод часов
13:22 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: По мнению эстонского премьера, Евросоюзу стоит рассмотреть идею отказа от летнего времени. С подобной инициативой выступает и Финляндия.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас считает, что Европейскому Союзу следует серьезно обсудить идею отказа от перевода часов во всем блоке.

"Исторические причины, такие как, энергосбережение для использования летнего и зимнего времени, больше не приносят существенных преимуществ", - сказал он.

Как отмечается, в 2000 и 2001 годах Эстония не перешла на летнее время, но это вызвало проблемы с коммуникацией с остальной частью Европы. С 2002 года восстановлено летнее время.

"Естественно, для каждого государства-члена ЕС невозможно самостоятельно решить этот вопрос. Использование летнего и зимнего времени или отказ от этого нужно рассматривать вместе", - сказал Ю. Ратас.

По оценке ученых, перевод часов дважды в год отрицательно влияет на здоровье и сон людей, а также добавляет неудобств в работе транспортных компаний.

Правительство Финляндии также намерено сделать официальное предложение ЕС прекратить практику перевода часов.

Директива ЕС обязательна к исполнению всем членам союза, начиная с 2001 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Евросоюз, Летнее время, Финляндия, Эстония, Юри Ратас.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Генеральный секретарь ООН рассказал о позитивных сторонах миграции МИД Германии: Прием беженцев в рамках миграционной программы ЕС почти завершен Дуда пересмотрит закон о "бандеровской идеологии"

Последние новости

Под контролем алгоритма: израильский ученый о влиянии технологий на человечество В Ивано-Франковске реконструировали бой под Крутами (Видео) Форвард "Шахтера" продолжит карьеру в России
Сегодня читают
01 Аксенов назвал оккупированный Крым "неприступной крепостью"
02 О чем говорится в манускрипте Войнича: ученые расшифровали начало текста
03 Борис Апрель в новом образе покорил тренеров "Голоса страны" (Видео)
04 "Укрзализныця" продает почти половину билетов через интернет
05 Тренер Усика: Мы увидели неофициальный финал в тяжелом весе
Новости сегодня
14:02 Google начала продавать камеру Clips
14:02 Банду из бывших бойцов АТО будут судить на Буковине
13:57 Усик высказал свое мнение о возможном бое Ломаченко и Пакьяо
13:50 Уморительные случаи, когда попросить прохожих сделать фото было не лучшим решением
13:50 Ученые выразили протест после запуска самого яркого спутника
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко одобрил закон о допуске иностранных ВС в Украину Порошенко одобрил допуск иностранных ВС в Украину
Новости: В ближайшие десять лет не будет повышения пенсионного возраста В ближайшие десять лет не будет повышения пенсионного возраста
Новости: В Кабуле произошла новая серия взрывов В Кабуле произошла новая серия взрывов
Новости: Сегодня православные христиане отмечают сплошную седмицу Сегодня православные христиане отмечают сплошную седмицу
Добавить комментарий
0