Эстония хочет отказаться от летнего времени

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас считает, что Европейскому Союзу следует серьезно обсудить идею отказа от перевода часов во всем блоке.

"Исторические причины, такие как, энергосбережение для использования летнего и зимнего времени, больше не приносят существенных преимуществ", - сказал он.

Как отмечается, в 2000 и 2001 годах Эстония не перешла на летнее время, но это вызвало проблемы с коммуникацией с остальной частью Европы. С 2002 года восстановлено летнее время.

"Естественно, для каждого государства-члена ЕС невозможно самостоятельно решить этот вопрос. Использование летнего и зимнего времени или отказ от этого нужно рассматривать вместе", - сказал Ю. Ратас.

По оценке ученых, перевод часов дважды в год отрицательно влияет на здоровье и сон людей, а также добавляет неудобств в работе транспортных компаний.

Правительство Финляндии также намерено сделать официальное предложение ЕС прекратить практику перевода часов.

Директива ЕС обязательна к исполнению всем членам союза, начиная с 2001 года.