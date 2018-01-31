Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Правительство уволило Насирова с должности главы ГФС Правительство уволило Насирова с должности главы ГФС
Новости: Украина исключила ряд стран из списка офшоров Украина исключила ряд стран из списка офшоров
Новости: Линарес жестко ответил Ломаченко на вызов в ринг Линарес жестко ответил Ломаченко на вызов в ринг
Новости: Лунное "комбо": сразу три лунных затмения произойдут сегодня Лунное "комбо": сразу три лунных затмения произойдут сегодня
X

Строительство 55-км участка "Северного потока" согласовано с Мекленбургом

"Северный поток"
13:47 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Руководство федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания согласовало строительство участка "Северного потока 2" на своей территории.

Северная немецкая земля Мекленбург-Передняя Померания дала свое согласие на строительство участка спорного газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток-2") по дну Балтийского моря.

Об этом сообщается на сайте земельного Министерства энергетики, инфраструктуры и дигитализации этой земли.

"Ответственное за утверждение газопроводов высокого давления Управление горного надзора Штральзунда утвердило 31 января 2018 года план по строительству и эксплуатации линии газоснабжения линии Nord Stream 2 в немецких прибрежных водах, в том числе переход на материк в районе Лубмина", - говорится в пресс-релизе.

Указывается, что, изучив все представленные спонсором проекта Nord Stream 2 AG документа, "а также взвесив все полученные замечания и возражения властей, ассоциаций и частного сектора", Горное управление Штральзунда признало допустимым строительство и эксплуатацию трубопровода по 55-километровому морскому участку в немецких территориальных водах, в Балтийском море.

"Министерство действовало на основе правовых норм и, в частности, обеспечило, чтобы была проведена полная компенсация за вмешательство в окружающую среду", - заявил министр энергетики земли Кристиан Пегель.

Он добавил, что природный газ наносит меньший вред экологии, нежели сжигание нефти или угля.

Отмечается, что решение об утверждении плана с условиями и оговорками на основании Закона об энергии (EnWG) охватывает более 600 страниц.

В середине декабря прошлого года Горное управление Штральзунда уже дало частичное разрешение на строительство газопровода в Балтийском море на участке континентального шельфа Германии.

Впрочем, для окончательного разрешения на строительство со стороны Германии необходимо еще согласие Федерального ведомства морского судоходства и гидрографии, а также еще четырех федеральных земель, по территории которых должен пройти газопровод.

"Газпром", проектом которого является "Северный поток-2", заявил о намерении начать строительство уже весной 2018 года.

Польша и США вместе выступают против "Северного потока-2"

Против проекта активно выступают Украина, Польша и страны Балтии. Возражения имеются также у Дании. В Еврокомиссии продолжается обсуждение проекта. Основным его лоббистом выступает Германия, утверждая, что проект сугубо экономический.

Трубопроводная система Nord Stream 2 состоит из двух параллельных секций трубопровода диаметром 1,2 метра пропускной способностью около 27,5 миллиардов кубометров газа в год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Nord Stream-2, Газопровод, Германия, Мекленбург, Северный поток.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Барселона снова протестует: активисты пытаются проникнуть в парламент Работники домов престарелых во Франции вышли на забастовку Ограничение торговли в Польше: Президент подписал закон

Последние новости

Кабмин решил передать земли объединенным общинам В России будут бороться с саранчой во время ЧМ-2018 Обамеянг стал игроком "Арсенала"
Сегодня читают
01 В НБУ заявили, что украинцы скоро изменят отношение к доллару
02 Геологи зафиксировали процесс образования золота
03 Жена украинского футболиста поразила фанатов интимным фото
04 Кейт Миддлтон в скромном платье встретилась с членами королевской семьи Швеции
05 Врачи назвали напиток, укрепляющий кости
Новости сегодня
14:13 Легендарную украинскую лыжницу не взяли на Олимпиаду
14:03 Стыд и смех до слез: самые безумные наряды невест
14:03 "Рома" нацелилась на игрока "Манчестер Юнайтед"
14:01 Суперлуние и лунное затмение: кому в этот день нужно беречь здоровье
13:58 Кабмин предложит Порошенко уволить главу "Укроборонпрома"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Рух новых сил" возобновляет акции протеста "Рух новых сил" возобновляет акции протеста
Новости: Умер космонавт Леонид Каденюк Умер космонавт Леонид Каденюк
Новости: В Минздраве не подтвердили случай дифтерии в Луганской области Случай дифтерии не подтвердился
Новости: В Италии выпустили "литературные вина" В Италии выпустили "литературные вина"
Добавить комментарий
0