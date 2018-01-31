Строительство 55-км участка "Северного потока" согласовано с Мекленбургом

Северная немецкая земля Мекленбург-Передняя Померания дала свое согласие на строительство участка спорного газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток-2") по дну Балтийского моря.

Об этом сообщается на сайте земельного Министерства энергетики, инфраструктуры и дигитализации этой земли.

"Ответственное за утверждение газопроводов высокого давления Управление горного надзора Штральзунда утвердило 31 января 2018 года план по строительству и эксплуатации линии газоснабжения линии Nord Stream 2 в немецких прибрежных водах, в том числе переход на материк в районе Лубмина", - говорится в пресс-релизе.

Указывается, что, изучив все представленные спонсором проекта Nord Stream 2 AG документа, "а также взвесив все полученные замечания и возражения властей, ассоциаций и частного сектора", Горное управление Штральзунда признало допустимым строительство и эксплуатацию трубопровода по 55-километровому морскому участку в немецких территориальных водах, в Балтийском море.

"Министерство действовало на основе правовых норм и, в частности, обеспечило, чтобы была проведена полная компенсация за вмешательство в окружающую среду", - заявил министр энергетики земли Кристиан Пегель.

Он добавил, что природный газ наносит меньший вред экологии, нежели сжигание нефти или угля.

Отмечается, что решение об утверждении плана с условиями и оговорками на основании Закона об энергии (EnWG) охватывает более 600 страниц.

В середине декабря прошлого года Горное управление Штральзунда уже дало частичное разрешение на строительство газопровода в Балтийском море на участке континентального шельфа Германии.

Впрочем, для окончательного разрешения на строительство со стороны Германии необходимо еще согласие Федерального ведомства морского судоходства и гидрографии, а также еще четырех федеральных земель, по территории которых должен пройти газопровод.

"Газпром", проектом которого является "Северный поток-2", заявил о намерении начать строительство уже весной 2018 года.

Против проекта активно выступают Украина, Польша и страны Балтии. Возражения имеются также у Дании. В Еврокомиссии продолжается обсуждение проекта. Основным его лоббистом выступает Германия, утверждая, что проект сугубо экономический.

Трубопроводная система Nord Stream 2 состоит из двух параллельных секций трубопровода диаметром 1,2 метра пропускной способностью около 27,5 миллиардов кубометров газа в год.