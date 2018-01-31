Строительство 55-км участка "Северного потока" согласовано с Мекленбургом
Новости мира: Руководство федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания согласовало строительство участка "Северного потока 2" на своей территории.
Северная немецкая земля Мекленбург-Передняя Померания дала свое согласие на строительство участка спорного газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток-2") по дну Балтийского моря.
Об этом сообщается на сайте земельного Министерства энергетики, инфраструктуры и дигитализации этой земли.
"Ответственное за утверждение газопроводов высокого давления Управление горного надзора Штральзунда утвердило 31 января 2018 года план по строительству и эксплуатации линии газоснабжения линии Nord Stream 2 в немецких прибрежных водах, в том числе переход на материк в районе Лубмина", - говорится в пресс-релизе.
Указывается, что, изучив все представленные спонсором проекта Nord Stream 2 AG документа, "а также взвесив все полученные замечания и возражения властей, ассоциаций и частного сектора", Горное управление Штральзунда признало допустимым строительство и эксплуатацию трубопровода по 55-километровому морскому участку в немецких территориальных водах, в Балтийском море.
"Министерство действовало на основе правовых норм и, в частности, обеспечило, чтобы была проведена полная компенсация за вмешательство в окружающую среду", - заявил министр энергетики земли Кристиан Пегель.
Он добавил, что природный газ наносит меньший вред экологии, нежели сжигание нефти или угля.
Отмечается, что решение об утверждении плана с условиями и оговорками на основании Закона об энергии (EnWG) охватывает более 600 страниц.
В середине декабря прошлого года Горное управление Штральзунда уже дало частичное разрешение на строительство газопровода в Балтийском море на участке континентального шельфа Германии.
Впрочем, для окончательного разрешения на строительство со стороны Германии необходимо еще согласие Федерального ведомства морского судоходства и гидрографии, а также еще четырех федеральных земель, по территории которых должен пройти газопровод.
"Газпром", проектом которого является "Северный поток-2", заявил о намерении начать строительство уже весной 2018 года.
Польша и США вместе выступают против "Северного потока-2"
Против проекта активно выступают Украина, Польша и страны Балтии. Возражения имеются также у Дании. В Еврокомиссии продолжается обсуждение проекта. Основным его лоббистом выступает Германия, утверждая, что проект сугубо экономический.
Трубопроводная система Nord Stream 2 состоит из двух параллельных секций трубопровода диаметром 1,2 метра пропускной способностью около 27,5 миллиардов кубометров газа в год.