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В ЕС вступил в силу новый кодекс поведения для еврочиновников

ЕС
23:07 Ср, 31 Январь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В ЕС в среду вступил в силу новый кодекс поведения для высокопоставленных еврочиновников, который предусматривает предотвращение конфликта интересов, усиление прозрачности и подотчетности.

Кодекс согласован с Европарламентом и будет применяться ко всем нынешним членам Еврокомиссии, мандат которой истекает в 2019 году.

Теперь членам Еврокомиссии после увольнения с этой должности придется подождать не полтора, а два года, прежде чем трудоустраиваться на высокооплачиваемую работу в частных корпорациях. Для председателя Еврокомиссии этот период продлится три года.

Комиссары ЕС должны будут декларировать инвестиции в размере более 10 тыс. евро независимо от возможности конфликта интересов.

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Кроме того, создается независимый комитет по этике, имеющий повышенный статус, для усиления контроля и выработки рекомендаций по этическим стандартам.

Ожидается, что Европарламент утвердит 7 февраля новые положения, позволяющие комиссарам ЕС участвовать в выборах в эту ассамблею без "отпускной" паузы. Наконец, в конце февраля 2018 года Еврокомиссия впервые опубликует сведения обо всех командировочных расходах своих членов.

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Новости мира, Еврокомиссия, ЕС, Кодекс поведения для еврочиновников, Мандат.
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