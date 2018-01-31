В ЕС вступил в силу новый кодекс поведения для еврочиновников

Кодекс согласован с Европарламентом и будет применяться ко всем нынешним членам Еврокомиссии, мандат которой истекает в 2019 году.

Теперь членам Еврокомиссии после увольнения с этой должности придется подождать не полтора, а два года, прежде чем трудоустраиваться на высокооплачиваемую работу в частных корпорациях. Для председателя Еврокомиссии этот период продлится три года.

Комиссары ЕС должны будут декларировать инвестиции в размере более 10 тыс. евро независимо от возможности конфликта интересов.

Кроме того, создается независимый комитет по этике, имеющий повышенный статус, для усиления контроля и выработки рекомендаций по этическим стандартам.

Ожидается, что Европарламент утвердит 7 февраля новые положения, позволяющие комиссарам ЕС участвовать в выборах в эту ассамблею без "отпускной" паузы. Наконец, в конце февраля 2018 года Еврокомиссия впервые опубликует сведения обо всех командировочных расходах своих членов.