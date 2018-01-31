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Грипп во Франции: с начала зимы умерли почти 3 тысячи человек

Эпидемия гриппа во Франции
23:53 Ср, 31 Январь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: В этом году, как ожидается, смертельные последствия эпидемии будут меньше, чем в 2016-2017 годах.

С начала декабря до начала января от гриппа и его последствий во Франции умерло около 3 тысяч человек.

Об этом объявил институт мониторинга здоровья Франции, сообщает Franceinfo.

"Эпидемия сезонного гриппа во Франции вызвала чрезмерную смертность - почти три тысячи смертей за период с 4 декабря по 7 января", - сообщили в учреждении.

В ведомстве уточнили, что с 4 декабря прошлого года по 7 января текущего года от гриппа и его последствий умерли 2850 человек, почти 90% случаев смерти - среди людей в возрасте 65 лет и старше.

Прошлой зимой окончательная цифра смертности составляла 21 200 смертей, из которых 14 400 были связаны с гриппом.

Франция остается среди 15 европейских стран, где результаты эпидемии являются «умеренными». В пяти других (Испания, Италия, Ирландия, Люксембург и Мальта) она имеет «высокая интенсивность».

Лучшим способом предотвратить заболевание, отмечают медики, является вакцинация.

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Все по теме:

Новости мира, Грипп, Грипп во Франции, Институт мониторинга здоровья Франции, Смертельные последствия эпидемии, Эпидемия гриппа.
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