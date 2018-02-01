В Германии урегулировали правила воссоединения семей беженцев

Парламент Германии в четверг, 1 февраля, принял новые правила воссоединения семей беженцев - переезда в страну членов семей тех вынужденных мигрантов, которые уже получили в Германии убежище.

Как сообщает Deutsche Welle, предложенный консерваторами и социал-демократами законопроект получил 376 голосов "за", 298 проголосовали "против".

В документе говорится о переезде в Германию тех членов семей беженцев, которые находятся в опасности - в частности, в Сирии. Предполагается, что с августа 2018 по новому закону ежемесячно в ФРГ смогут прибывать до тысячи человек.

Подробнее урегулирование вопроса должны утвердить отдельным законом. Ограничения на воссоединение семей беженцев продлили до конца июля текущего года.

Законопроект разработали участники правящей коалиции, ХДС/ХСС и СДПГ, которые сейчас ведут переговоры о возможности формирования нового большинства. Это решение стало одним из компромиссов, оговоренных в ходе диалога политических сил.

Министр внутренних дел Томас де Мезьер выступил за дальнейшее ограничение переезда в Германию членов семей беженцев и назвал сегодняшнее голосование в Бундестаге "разумным компромиссом".