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В Германии урегулировали правила воссоединения семей беженцев

Беженцы
14:04 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Парламент Германии принял новые правила воссоединения семей беженцев.

Парламент Германии в четверг, 1 февраля, принял новые правила воссоединения семей беженцев - переезда в страну членов семей тех вынужденных мигрантов, которые уже получили в Германии убежище.

Как сообщает Deutsche Welle, предложенный консерваторами и социал-демократами законопроект получил 376 голосов "за", 298 проголосовали "против".

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В документе говорится о переезде в Германию тех членов семей беженцев, которые находятся в опасности - в частности, в Сирии. Предполагается, что с августа 2018 по новому закону ежемесячно в ФРГ смогут прибывать до тысячи человек.

Подробнее урегулирование вопроса должны утвердить отдельным законом. Ограничения на воссоединение семей беженцев продлили до конца июля текущего года.

Законопроект разработали участники правящей коалиции, ХДС/ХСС и СДПГ, которые сейчас ведут переговоры о возможности формирования нового большинства. Это решение стало одним из компромиссов, оговоренных в ходе диалога политических сил.

Министр внутренних дел Томас де Мезьер выступил за дальнейшее ограничение переезда в Германию членов семей беженцев и назвал сегодняшнее голосование в Бундестаге "разумным компромиссом".

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Новости мира, Беженцы, Германия, Мигранты, Парламент Германии, Правила воссоединения семей беженцев, Убежище.
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