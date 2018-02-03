В Канаде выпустят необычную монету в форме украинской писанки (Видео)

Королевский монетный двор Канады выпустит монету в форме украинской писанки. Она будет из серебра с позолотой с традиционными украинскими узорами. Монета будет номиналом 20 канадских долларов. Однако купить ее можно будет за 129,95 канадских долларов. Общий тираж – только 5 тысяч. "Эта писанка-монета – это художественная дань более 1,2 миллионам украинцев-канадцев, чьи традиции – богатая часть культурного наследия Канады", – говорится на сайте Королевского монетного двора Канады. На обратной стороне монеты изображена королева Елизавета II. Стоит добавить, что это уже третий выпуск монеты-писанки в Канаде. Два предыдущих были в 2016 и 2017 годах. Однако это первая золотая.