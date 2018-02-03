Неизвестный открыл стрельбу в Италии: есть пострадавшие

В центре итальянского городка Мачерата мужчина открыл огонь по прохожим, ранив по меньшей мере двоих людей.

Об этом сообщает Ansa.

Сообщается, что мужчина целился в темнокожих людей.

Мэр городка Мачерата Романо Каранчини призвал местных жителей не выходить на улицы из соображений безопасности.

Сейчас следователи изучают видеозаписи с камер наблюдения в районах, где злоумышленник стрелял по прохожим.

Полиция заблокировала машину, с которой злоумышленник стрелял по людям, на площади Виктории перед военным мемориалом.

Увидев полицейских мужчина выбежал из машины по направлению к памятнику, где и был задержан.

Свой пистолет злоумышленник оставил в машине.

Во время стрельбы были ранены по меньшей мере четыре мигранта из Африки.