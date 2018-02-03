Неизвестный открыл стрельбу в Италии: есть пострадавшие
Новости мира: В Италии неизвестный открыл огонь по прохожим: минимум двое раненых.
В центре итальянского городка Мачерата мужчина открыл огонь по прохожим, ранив по меньшей мере двоих людей.
Об этом сообщает Ansa.
#Macerata Fermato dai #Carabinieri con la bandiera italiana addosso. pic.twitter.com/ugFmXFG9j3
— Alessio Ruta (@alessioruta) 3 февраля 2018 г.
Сообщается, что мужчина целился в темнокожих людей.
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Мэр городка Мачерата Романо Каранчини призвал местных жителей не выходить на улицы из соображений безопасности.
Сейчас следователи изучают видеозаписи с камер наблюдения в районах, где злоумышленник стрелял по прохожим.
Полиция заблокировала машину, с которой злоумышленник стрелял по людям, на площади Виктории перед военным мемориалом.
Увидев полицейских мужчина выбежал из машины по направлению к памятнику, где и был задержан.
Свой пистолет злоумышленник оставил в машине.
Во время стрельбы были ранены по меньшей мере четыре мигранта из Африки.