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Германия усматривает в ядерной стратегии США начало новой гонки вооружений

Ядерное оружие
23:21 Вс, 4 Февраль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: Глава МИД ФРГ заявил, что ядерная стратегия США свидетельствует о новой гонке вооружений.

Обнародованная ядерная стратегия США является свидетельством раскручивания новой спирали гонки вооружений.

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Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля, распространенном пресс-службой МИД.

"Решение правительства США о новом тактическом ядерном оружии показывает, что спираль новой гонки ядерных вооружений уже закручена. Как в годы «холодной войны», особенно уязвимы мы, в Европе. Вот почему именно Европа должна выдвигать новые инициативы по контролю над вооружениями и разоружению", - подчеркнул Габриэль.

Он отметил, что в последние годы международная обстановка в сфере безопасности резко изменилась. "Развитие событий в Восточной Европе в связи с аннексией Крыма привело к серьезной потере доверия к России. Данные о том, что Россия вооружается не только традиционным, но и ядерными вооружением, очевидны", - заявил немецкий министр.

Габриэль также напомнил, что в Азии также все острее ставится под вопрос ядерное вооружение и глобальный порядок.

По его словам, взаимное ускорение разработки нового ядерного оружия посылает неправильные сигналы и сохраняет опасность раскручивания новой спирали гонки вооружения.

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Глава немецкого МИДа подчеркнул необходимость строгого соблюдения существующих договоров по контролю над вооружениями. «Вместо новых систем вооружений нам нужны новые инициативы в области разоружения», - убежден министр.

Он заверил, что правительство Германии прилагает все усилия для достижения прогресса в глобальном разоружении. "Нашей долгосрочной целью по-прежнему должен быть мир без ядерного оружия", - подытожил глава немецкой дипломатии.

Как сообщалось, США 2 февраля опубликовали обновленную ядерную доктрину Nuclear Posture Review, где изложены планы Пентагона при администрации Дональда Трампа в отношении ядерного оружия.

Она, в частности, предусматривает обновить ключевую "ядерную триаду" - межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и самолеты-носители бомб с ядерными боеголовками.

Пентагон также предлагает развивать новые, маломощные ядерные бомбы, которые можно будет запускать с субмарин или судов, а следовательно, Вашингтону не обязательно будет полагаться на размещение арсенала в Европе.

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Новости мира, Германия, Гонка вооружений, Зигмар Габриэль, Новости Германии, США, Ядерная стратегия США, Ядерное оружие.
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