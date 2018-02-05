Сильные снегопады обрушились на Мадрид: объявлен "оранжевый" уровень опасности

Снегопад, обрушившийся на Испанию, нарушил работу международного аэропорта Мадрида, сообщает в понедельник газета "Мундо".

По состоянию на 14:15 (15:15 по Киеву) взлета ожидали 85 самолетов, пишет газета. Газета "Паис" сообщает о 25 отмененных рейсах.

Оператор аэропортов Испании Aena ранее сообщал, что в аэропорте Мадрида работают три взлетно-посадочных полосы из четырех. Согласно последнему сообщению, восстановлена работа всех полос.

"В аэропорте Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса функционируют четыре полосы после работы очистительной техники в связи со снегопадом", - говорится в сообщении компании в Twitter.

В Мадриде объявлен "оранжевый" уровень (крайне высокий) опасности из-за снегопада. Ожидается, что снегопады и холод сохранятся в Испании до среды. В 32 провинциях жителей предупредили о снеге, в том числе в Мадриде, Уэске, Кантабрии и на всей территории Каталонии.

Наблюдаются проблемы с движением автотранспорта по некоторым шоссе в Испании. Так, трасса М-40, опоясывающая Мадрид, была частично перекрыта для грузового транспорта.

Муниципалитет Мадрида рекомендует не пользоваться личным транспортом без необходимости.

Из-за снегопада отменены занятия в Мадридском автономном университете (UAM). Из-за погодных условий также приостановлены занятия в университете Рей Хуан Карлос, в городе Мостолесе, входящем в провинцию Мадрид.

Метеорологическая служба Испании ожидает, что за сутки в некоторых областях Испании выпадет до 5 см снега. Снегопад такого масштаба в последний раз был зафиксирован в Мадриде в 2009 году, отмечает "Паис".