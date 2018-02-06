РФ и ЕС обсудят борьбу с терроризмом в рамках неформальной встречи

Европейский Союз и Россия проведут неформальную встречу для обсуждения связанных с борьбой с терроризмом вопросов.

Как сообщили в Европейской службе внешних действий, встреча состоится 8 февраля в Брюсселе.

"8 февраля в Брюсселе Европейский Союз и Российская Федерация в ходе неформальной встречи обсудят вопросы, связанные с борьбой с терроризмом, и усилия по предупреждению радикализации и воинствующего экстремизма", - говорится в сообщении.

На встрече будут председательствовать заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Педро Серрано и заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

Отмечается, что стороны обсудят оценку глобальных террористических угроз, угрозы со стороны иностранных террористов-боевиков и распространение террористической идеологии, а также сотрудничество в рамках международных форумов.