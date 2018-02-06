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РФ и ЕС обсудят борьбу с терроризмом в рамках неформальной встречи

РФ и ЕС
14:13 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Facebook

Новости мира: ЕС и Россия проведут неформальную встречу, посвященную борьбе с терроризмом.

Европейский Союз и Россия проведут неформальную встречу для обсуждения связанных с борьбой с терроризмом вопросов.

Как сообщили в Европейской службе внешних действий, встреча состоится 8 февраля в Брюсселе.

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"8 февраля в Брюсселе Европейский Союз и Российская Федерация в ходе неформальной встречи обсудят вопросы, связанные с борьбой с терроризмом, и усилия по предупреждению радикализации и воинствующего экстремизма", - говорится в сообщении.

На встрече будут председательствовать заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Педро Серрано и заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

Отмечается, что стороны обсудят оценку глобальных террористических угроз, угрозы со стороны иностранных террористов-боевиков и распространение террористической идеологии, а также сотрудничество в рамках международных форумов.

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Новости мира, Борьба с терроризмом, Брюссель, Европейский союз, РФ.
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