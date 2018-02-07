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В Польше готовят поправки к скандальному закону об ИНП

Польское правительство
14:38 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Польская оппозиция готовит поправки в недавно принятый "исторический" закон.

Крупнейшая оппозиционная партия в польском парламенте "Гражданская платформа" (РО) зарегистрирует в парламенте свой законопроект об изменениях в закон Об Институте национальной памяти Польши.

Об этом после встречи с послом США в Польше Полом Джонсом заявил в Сейме лидер РО Гжегож Схетына, сообщает собственный корреспондент.

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"Мы не оставляем дело в отношении этого закона и последствий, которые из него будут вытекать. Мы будем инициировать изменения в самых критических положениях, которые формируют плохой образ польской исторической политики и всего того, что произошло в польском парламенте из-за этого закона, который утвердил президент", - заявил Схетына.

Он обратил внимание, что изменения в закон об институте национальной памяти "вызывают удивление у самых лучших и самых важных союзников (Польши), в частности американских политиков". Лидер РО отметил, что американцы предлагали и просили провести широкие консультации в связи с последствиями, которые может вызвать этот закон.

Как сообщалось, польский парламент 1 февраля принял изменения в закон об ИНП, которыми, в частности, вводится уголовное преследование всех, в том числе и иностранцев, за приписывание польскому народу ответственности за преступления нацистов в годы Второй мировой войны. Законом вводится также наказание за отрицание "преступлений украинских националистов в годы войны против граждан Второй Речи Посполитой.

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Новости мира, Гражданская платформа, Закон об Институте национальной памяти, Оппозиция в Польше, Польша, США.
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