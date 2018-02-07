В МИД Франции обвинили Польшу в переписывании истории
Новости мира: Франция раскритиковала Польшу из-за принятого закона об Институте национальной памяти.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан раскритиковал скандальный польский закон об Институте национальной памяти.
Об этом сообщает Le Figaro.
"Закон неправильный, вы не должны переписывать историю, это никогда не было хорошей идеей", - сказал Ле Дриан в эфире BFM TV, добавив, что искажение памяти является абсолютно негативным явлением.
Отвечая на вопрос, что Европейский Союз может сделать в связи с постановлением закона, Ле Дриан сказал, что достаточно сильным средством может стать "моральное давление".
"Я также надеюсь, что польский народ сможет изменить свое мнение и убедиться, что в ближайшие несколько дней он выберется из этой смирительной рубашки, навязанной ему националистическими вариантами, которые достаточно печальными", - сказал французский министр.
Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки в закон об Институте национальной памяти Польши, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов. В то же время он направил закон в Конституционный суд на проверку.
Закон среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов, а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.
Израиль выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта об Институте национальной памяти.