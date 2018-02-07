Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Захват Крыма и разгон Майдана: в суде по Януковичу допросили Наливайченко Захват Крыма и разгон Майдана: в суде по Януковичу допросили Наливайченко
Новости: Глава "Укрзализныци" сказал, на сколько и когда подорожают билеты Глава "Укрзализныци" сказал, на сколько и когда подорожают билеты
Новости: Президент МОК озвучил бюджет Олимпийских игр-2018 Президент МОК озвучил бюджет Олимпийских игр-2018
Новости: Центральный ускоритель Falcon Heavy не смог приземлиться на плавучую платформу Центральный ускоритель Falcon Heavy не смог приземлиться на плавучую платформу
X

Банкам Британии и ЕС нужно быть готовыми к "жесткому" Brexit

Великобритания
14:48 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: "Жесткий" Brexit - это сценарий, согласно которому Британия покинет Европейский Союз в 2019 году без переходного периода.

В Европейском центральном банке предупреждают, что британские и европейские банки должны быть готовы к "жесткому" Brexit.

"Банки как в Британии, так и в континентальной Европе должны быть готовы к так называемому жесткому Brexit", - говорится в сообщении.

По словам заместителя главы управления надзора Европейского центрального банка Сабины Лаутеншлагер, банки, которые хотят переехать из Лондона в Еврозону, уже должны были подать заявку на получение лицензии. На сегодня заявки подали 8 банков.

"Жесткий" Brexit - это сценарий, согласно которому Британия покинет Европейский Союз в 2019 году без переходного периода или договоренностей относительно облегчения этого перехода.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Brexit, Банки, Британия, Еврозона, Евросоюз.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Депутатов Национального Собрания Франции будут штрафовать за прогулы РФ и ЕС обсудят борьбу с терроризмом в рамках неформальной встречи Президент Еврокомиссии назвал условие вступления балканских стран в ЕС

Последние новости

В Польше готовят поправки к скандальному закону об ИНП Невозможно сдержать смех: когда стиль - твое второе имя В Тбилиси совершено покушение на известную грузинскую националистку
Сегодня читают
01 Экс-игрок Днепра устроил жесткую драку с российским футболистом (Видео)
02 Жена лидера сборной Украины похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
03 Назвали предварительную причину смерти украинского чемпиона мира
04 Собчак: Статус Крыма нужно определить на международном референдуме
05 Украинцам грозит новое повышение цен на газ
Новости сегодня
15:26 Смех до упаду: забавные комиксы о нашей жизни
15:22 Минфин отмечает рост доходов в местные бюджеты
15:19 Официально: украинец Постол сразится за титул чемпиона мира
15:13 В Харькове родителей обвиняют в убийстве трехлетнего сына
15:04 Невероятно, но факт: самые эпатажные черно-белые снимки из прошлого века (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В 2018 году Украину ожидает повышение цен на продукты и услуги Что будет с ценами в Украине в этом году: прогноз от Нацбанка
Новости: В Донецкой области от взрыва пострадали трое детей При взрыве на Донбассе пострадали три ребенка
Новости: Прогноз погоды на 8 февраля: Украину накроют снегопады На Украину надвигается шторм
Новости: Неожиданный тандем: Кейт Мосс снялась вместе с Джиджи Хадид Неожиданный тандем: Кейт Мосс снялась вместе с Джиджи Хадид
Добавить комментарий
0