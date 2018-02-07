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Банкам Британии и ЕС нужно быть готовыми к "жесткому" Brexit
Новости мира: "Жесткий" Brexit - это сценарий, согласно которому Британия покинет Европейский Союз в 2019 году без переходного периода.
В Европейском центральном банке предупреждают, что британские и европейские банки должны быть готовы к "жесткому" Brexit.
"Банки как в Британии, так и в континентальной Европе должны быть готовы к так называемому жесткому Brexit", - говорится в сообщении.
По словам заместителя главы управления надзора Европейского центрального банка Сабины Лаутеншлагер, банки, которые хотят переехать из Лондона в Еврозону, уже должны были подать заявку на получение лицензии. На сегодня заявки подали 8 банков.
"Жесткий" Brexit - это сценарий, согласно которому Британия покинет Европейский Союз в 2019 году без переходного периода или договоренностей относительно облегчения этого перехода.
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