Сербия подаст в суд на страны НАТО из-за событий в Югославии

Адвокат сербского города Ниш Срджан Алексич создает рабочую группу юристов, которые будут заниматься подготовкой исков против стран НАТО за применение обедненного урана во время бомбардировок бывшей Югославии.

Об этом сообщает сербский портал B92.

По словам адвоката, взяться за это дело он решил после того как следователи в Италии подтвердили связь между использованием обедненного урана и болезнями военных, которые провели в Косово 3 месяца. Верховный суд Италии по результатам этих расследований присудил возместить убытки итальянским военным, которые входили в воинский контингент, в свое время воевавший на территории бывшей Югославии.

По словам Алексича, більше всего обедненного урана было сброшено на юге Сербии, и группа юристов и экспертов различных отраслей, которую он собирает, подготовит соответствующие доказательства для исков.

Адвокат также анонсировал международный конгресс в начале лета, на котором он планирует привлечь иностранных экспертов для сбора доказательств.

Несколько лет после бомбардировки Югославии европейские чиновники предупреждали о радиации в результате применения обедненного урана, а многие страны ЕС проводили обследования своих солдат, входивших в военные миссии на Балканах.

Стоит отметить, что о подготовке иска против НАТО за применение обедненного урана во время бомбардировок 1999 года заговорили в Сербской королевской академии в прошлом году.