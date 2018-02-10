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В Сирии сбит военный вертолет ВВС Турции
15:34 Сегодня Телеграф

Новости мира: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Сирии сбит вертолет ВВС Турции, погибли двое военнослужащих.

Вертолет турецких ВВС сбит в Сирии в субботу, приводит агентство "Анадолу" заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Террористы жестоко ответят за это", - приводит его слова агентство.

Операция Турции "Оливковая ветвь" началась 20 января. Она направлена против бойцов РПК ("Рабочая Партия Курдистана"), а также, по утверждениям Анкары, против ИГИЛ.

ВВС Турции уничтожили за сутки 36 объектов в ходе операции на севере Сирии

В Дамаске турецкую военную операцию расценивают как нарушение суверенитета страны.

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Новости мира, Вертолет ВВС Турции, Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, Сбит в Сирии.
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