Махинации с лекарствами: в Молдове арестовали девять человек

Троих подозреваемых поместили в следственный изолятор Национального центра по борьбе с коррупцией, а остальных шестерых – под домашний арест.

Среди арестованных – чиновники от здравоохранения, врачи и представители фармацевтических компаний.Двумя днями ранее сотрудники молдавского Национального центра по борьбе с коррупцией в рамках уголовного дела, связанного с коррупцией в системе здравоохранения, провели масштабные обыски в Кишиневе, Кагуле, Единцах и других городах страны.

Согласно материалам уголовного дела, врачи, по предварительному сговору с представителями фармацевтических компаний и с согласия чиновников от здравоохранения, выписывали пациентам определенные препараты, советуя им приобретать эти препараты в определенных аптеках.

За "оказанные услуги" врачи получали от представителей фармацевтических компаний деньги, а также туристические путевки в зарубежные страны. Следователям также стало известно, что пациентам старались выписывать как можно больше препаратов, в частности, из числа тех, у которых оставалось несколько месяцев до истечения срока годности.

Согласно законодательству Молдовы, если вина врачей и чиновников будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком от шести до десяти лет.