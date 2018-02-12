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В Турции госпитализированы более 70 человек с подозрением на сибирскую язву

Корова
00:01 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости мира: Результаты обследования подтвердили диагноз у 39-летней женщины и еще минимум у трех пациентов.

В Турции в больницу доставили 73 человека с подозрением на сибирскую язву, одна женщина скончалась.

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Об этом сообщает "Новое Время" со ссылкой на Hurriyet.

На прошлой неделе у одной из коров в провинции Трабзон нашли сибирскую язву. Несмотря на это, хозяева коровы закололи ее и раздали мясо соседям. Через некоторое время те, кто ел мясо, почувствовали тошноту и слабость, у них поднялась температура. 39-летняя женщина скончалась в больнице.

Результаты обследования подтвердили диагноз у погибшей и еще минимум у трех пациентов.

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Новости мира, Говядина, Корова, Новости Турции, Сибирская язва, Турция.
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