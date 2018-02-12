В Турции госпитализированы более 70 человек с подозрением на сибирскую язву

В Турции в больницу доставили 73 человека с подозрением на сибирскую язву, одна женщина скончалась.

Об этом сообщает "Новое Время" со ссылкой на Hurriyet.

На прошлой неделе у одной из коров в провинции Трабзон нашли сибирскую язву. Несмотря на это, хозяева коровы закололи ее и раздали мясо соседям. Через некоторое время те, кто ел мясо, почувствовали тошноту и слабость, у них поднялась температура. 39-летняя женщина скончалась в больнице.

Результаты обследования подтвердили диагноз у погибшей и еще минимум у трех пациентов.