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В Турции госпитализированы более 70 человек с подозрением на сибирскую язву
Новости мира: Результаты обследования подтвердили диагноз у 39-летней женщины и еще минимум у трех пациентов.
В Турции в больницу доставили 73 человека с подозрением на сибирскую язву, одна женщина скончалась.
Об этом сообщает "Новое Время" со ссылкой на Hurriyet.
На прошлой неделе у одной из коров в провинции Трабзон нашли сибирскую язву. Несмотря на это, хозяева коровы закололи ее и раздали мясо соседям. Через некоторое время те, кто ел мясо, почувствовали тошноту и слабость, у них поднялась температура. 39-летняя женщина скончалась в больнице.
Результаты обследования подтвердили диагноз у погибшей и еще минимум у трех пациентов.
Telegraf.com.ua