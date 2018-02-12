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Грузовик во Франции въехал в школьный автобус: погибла 15-летняя девочка

ДТП школьного автобуса и грузовика
15:12 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Твиттер

Новости мира: Во Франции грузовик врезался в школьный автобус, погибла 15-летняя девочка.

На западе Франции в департаменте Морбиан грузовик врезался в школьный автобус, стоявший на аварийной полосе.

Об этом сообщает Le Figaro.

Инцидент произошел около 7:15 в понедельник между городами Оре и Ванн, когда автобус из-за технической неисправности остановился на аварийной полосе.

В момент, когда водитель и 15-летняя ученица колледжа города Ванн вышли из автобуса, в него врезался грузовик. Других пассажиров в автобусе не было.

Девушка погибла на месте, а водителя с тяжелыми травмами увезли в больницу. Ранение получил и водитель грузовика.

Как отмечается, причиной аварии могла быть гололедица, из-за чего грузовик занесло и он врезался в автобус.

Полиция проводит расследование ДТП.

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Новости мира, ДТП, Морбиан, Погибшие дети, Франция, Школьный автобус.
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