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Граждане не из ЕС получат право на временное пребывание в Польше

Польша
15:54 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости мира: Гражданам стран не из ЕС, перенесшим компании в Польшу, будут выдавать разрешения на временное пребывание.

В Польше 12 февраля вступили в силу изменения в закон об иностранцах, которые позволяют гражданам стран из-за пределов ЕС получать разрешения на временное пребывание после переноса компании в Польшу.

Об этом сообщает "Польское радио".

Согласно поправкам, граждане из стран, не входящих в Европейский Союз, могут переносить свои компании в Польшу и на этом основании получать разрешения на временное пребывание в стране.

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Закон вводит директиву Европейского парламента и Совета Евросоюза от 15 мая 2014 года. Срок введения директивы закончился 29 ноября 2016 года. По информации управления по вопросам иностранцев, изменения могут касаться 200 тысяч человек.

Максимальный срок разрешения при переносе компании в Польшу составляет три года в случае менеджеров и специалистов и один год в случае стажеров. Чтобы воспользоваться возможностью переноса компании, нужно работать в фирме в течение года в случае менеджеров и специалистов и в течение полугода в случае стажеров.

Направить воеводе ходатайство о разрешении на временное пребывание в Польше может только руководство компании, которую переносят. На основе разрешения иностранец сможет работать в этой фирме на территории всего Евросоюза.

Кроме того, согласно поправкам к закону об иностранцах, лица, подавшие ходатайство о получении разрешения на постоянное пребывание, должны знать польский язык как минимум на уровне B1. Обновленный закон предусматривает еще ряд изменений.

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Новости мира, Временное пребывание, Европейский союз, ЕС, Польша.
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