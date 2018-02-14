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Президент Еврокомиссии надеется на компромисс с Польшей

Жан-Клод Юнкер и Матеуш Моравецкий
15:45 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Как отмечается, Еврокомиссия верит в компромисс с Польшей, но уступки должны быть с обеих сторон.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что компромисс с Варшавой в связи с состоянием верховенства права в Польше все ближе.

Об этом сообщает RMF24.

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"Я думаю, что есть шанс на то, что позиция Польши будет двигаться в сторону нашей, а позиция Комиссии - в сторону польской", - заявил Юнкер.

Он напомнил о своих переговорах с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и о встрече главы МИД Яцека Чапутовича с вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом.

"Каналы диалога остаются открытыми", - сказал Юнкер.

Как отмечается, Еврокомиссия верит в компромисс с Польшей, но уступки должны быть с обеих сторон.

Напомним, в декабре Еврокомиссия решила инициировать так называемый процесс статьи 7 против Польши по поводу судебной реформы в стране, что может привести к приостановке права голоса Польши в ЕС.

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Новости мира, Варшава, Еврокомиссия, ЕК, Жан-Клод Юнкер, Польша.
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