В Нидерландах вводят автоматическое согласие на донорство органов

В Нидерландах приняли закон об автоматическом согласии на донорство органов после смерти при условии, что человек сам не подпишет отказ.

Об этом пишет Deutsche Welle.

"Каждый совершеннолетний гражданин Нидерландов, который еще не зарегистрирован донором, получит два письма с вопросом "хочет ли он стать донором". Если человек не ответит после получения второго письма, тогда он автоматически попадет в список доноров. Люди также смогут изменить свой статус , когда они этого только пожелают", - говорится в законе.

Закон был одобрен 13 февраля верхней палатой парламента Нидерландов незначительным большинством голосов ( "за" 38, "против" 36).

Нижняя палата парламента одобрила этот закон еще в сентябре 2016 года.

Для окончательного его одобрения автор закона депутат Пиа Дейкстра внесла несколько поправок в документ. В частности, государственные службы должны будут советоваться с родственниками погибших.

"За родственниками будет последнее слово о продлении процедуры", - отметила Дейкстра.

Недостаток донорских органов долго был большой проблемой в Нидерландах. Как сообщает государственный канал NOS, в первом полугодии 2016 года умерло 57 человек в ожидании нового органа.

Похожий закон был одобрен в Испании в 1979 году и во Франции в январе 2017 года.