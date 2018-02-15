Бундесверу не хватает танков

Начиная с 2019 года, Бундесвер взять на себя руководство многонациональных сил повышенной готовности Joint Task Force (VJTF) в Восточной Европе. Но немецкой армии не хватает оперативных боевых танков. Об этом сообщает Welt.de со ссылкой на секретный документ ведомства.

Как свидетельствует конфиденциальный документ Министерства обороны, 9 танковая бригада в Мюнстере, которая должна выполнять эту задачу, располагает лишь девятью из 44 необходимых боевых танков Leopard-2. А из четырнадцати боевых машин пехоты Marder только три являются боеспособными.

Проблемы возникли из-за дефицита финансирования на фоне высокой стоимости обслуживания. Армия сейчас пытается покрыть "существующий дефицит, благодаря другим подразделениям". В результате, однако, учебно-тренировочная работа других частей Бундесвера будет парализована.