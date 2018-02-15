Дуда направил для оценки закон об ИНП в Конституционный суд

Президент Польши Анджей Дуда направил в среду, 14 февраля, закон об Институте национальной памяти на рассмотрение Конституционного суда Польши. Об этом сообщает канцелярия президента РП.

По словам польского лидера, положения закона не должны вызывать никаких сомнений относительно того, какие действия могут наказываться, а какие нет.

"Положения данного закона должны быть настолько точными, чтобы каждый гражданин после ознакомления с ними не имел никаких сомнений относительно того, какие действия могут наказываться согласно закону, а какие нет", - сказал Дуда.

Как заявил польский президент, безосновательное приписывание польскому народу или Польше ответственности за Холокост "обосновывает" предусмотренное в законе уголовное преследование лиц, которые это делают.

"Оценка положений Конституционным судом, который окончательно должен определить их соответствие Конституции, открывает юридический путь к обсуждению и выяснению возникающих сомнений", - отметил Дуда.

Как сообщалось, польский парламент проголосовал за изменения к закону об ИНП 1 февраля, а 6 февраля его подписал президент Польши Анджей Дуда и заявил, что направляет документ в Конституционный суд. Дуда сказал, что направляет закон для того, чтобы КС оценил, не противоречит ли закон статье Конституции о свободе высказываний, и оценил положение уголовного характера, следующие из этого закона.Положения закона вызвали протесты в Украине и Израиле, а также обеспокоенность в США и Франции.