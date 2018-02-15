Оглашен приговор организаторам "парижских терактов"

Парижский суд вынес приговор по обвинениям в пособничестве терроризму трем подозреваемым в причастности к терактам 13 ноября 2015 года в Париже. Двое подозреваемых были признаны виновными и получили сроки заключения, один был освобожден. "Мохамед Сума, который помог террористам найти квартиру, был признан виновным и осужден к 5 годам заключения. Юсеф Айт-Була - двоюродный брат одного из организаторов теракта, за недонесение на них получил четыре года заключения", - сообщили представители прокуратуры после суда.

Третий из подозреваемых - Джавад Бендауд, который сдал жилье двум участникам террористической атаки 13 ноября, признан невиновным. Суд признал недостаточность доказательств того, что Бендауд знал, кому именно сдал жилье, и вынес решение выпустить его на свободу. Бендауд уже провел в заключении 27 месяцев. Прокуратура просила для Бендауда и Сумы - по четыре года заключения, для Айт-Булы – пять лет и штраф.

13 ноября 2015 года в Париже произошла серия террористических актов – три группы боевиков совершили шесть нападений в разных частях французской столицы. 90 человек были убиты в концертном зале "Батаклан". Второй теракт произошел на футбольном стадионе "Стад де Франс", где в результате взрывов погибли четыре человека, в том числе трое террористов. Кроме того, террористы атаковали несколько ресторанных заведений, расстреляв посетителей. Всего в результате этих атак погибли 130 человек из 21 страны, более 350 получили ранения.