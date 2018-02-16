Взносы из-за Brexit увеличат для стран ЕС

Лидеры стран Балтии хотят расширить бюджет Евросоюза после выхода Великобритании из блока и, возможно, создать "новые собственные ресурсы".

Об этом говорится в совместном письме премьер-министров Эстонии и Латвии и президента Литвы, сообщает Европейская правда со ссылкой на EUobserver.

Лидеры трех стран утверждают, что бюджет ЕС, который формируется на семь лет, должен превышать 1 процент валового национального дохода 27 стран ЕС (без Великобритании).

"Мы готовы обсудить пути сохранения уровня текущей многолетней финансовой структуры, даже после Brexit, путем увеличения взносов и, возможно, новых собственных ресурсов для бюджета ЕС", - говорится в письме.

Три страны также заявляют, что не следует делать никаких бюджетных сокращений в сфере исследований, инноваций и молодежной политики.

Они также требуют увеличения прямых выплат из бюджета ЕС своим фермерам, отмечая, что "они остаются значительно ниже среднего значения в ЕС".

В начале этой недели еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер также говорил об увеличении семилетнего бюджета. "С Brexit и другими изменениями в будущем одного процента будет недостаточно", - сказал он.

Окончательное предложение Европейской комиссии по формированию нового бюджета ожидается не раньше мая. Текущий бюджет рассчитан до 2020 года.