Король Испании Фелипе VI посетит Каталонию впервые после референдума

Испанский король Фелипе VI впервые посетит Каталонию с момента проведения референдума о независимости автономии в октябре прошлого года. Об этом сообщает EUobserver.

Фелипе VI посетит Барселону через неделю, 25 февраля. Он будет председательствовать на ужине перед открытием Mobile World Congress (MWC), одного из главных деловых мероприятий столицы Каталонии.

Испанский король вместе с премьер-министром Мариано Рахой является критиком сепаратистов.

Как сообщалось, руководители каталонских сепаратистских партий обсуждают план, который бы позволил Карлесу Пучдемону сохранить влияние в регионе, даже если он не сможет быть избранным президентом Женералитета (главой правительства).