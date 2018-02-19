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Турция отвергла обвинения об использовании химического оружия в Сирии

Армия Турции в Сирии
00:09 Сегодня Телеграф

Новости мира: Турция заявила, что не использует запрещенные военные инструменты в ходе операции "Оливковая ветвь" в Сирии.

Турция отрицает заявления мониторинговых групп и сирийских государственных СМИ о том, что турецкие военнослужащие использовали химическое оружие против гражданских лиц во время операции в северо-западной Сирии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Al Jazeera.

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"Турция не использует международно запрещенные военные инструменты в Африне", - сказал Ясин Актай, главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сирийский центр по правам человека сообщил, что шесть человек пострадали во время турецкого обстрела в районе Африна и все они имели проблемы с дыханием, что может быть признаком использования химического оружия.

"Медицинские источники подтвердили использование газа во время обстрела, но группа пока не смогла установить тип используемых газов", - говорится в заявлении группы.

Государственное сирийское информационное агентство SANA, цитируя местных врачей сообщило, что шесть человек были госпитализированы с симптомами удушья после удара турецких снарядов, содержащих ядовитый газ.

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Новости мира, SANA, Африн, Война в Сирии, Новости Сирии, Новости Турции, Оливковая ветвь, Сирия, Турция, Химическое оружие.
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