Турция отвергла обвинения об использовании химического оружия в Сирии
Новости мира: Турция заявила, что не использует запрещенные военные инструменты в ходе операции "Оливковая ветвь" в Сирии.
Турция отрицает заявления мониторинговых групп и сирийских государственных СМИ о том, что турецкие военнослужащие использовали химическое оружие против гражданских лиц во время операции в северо-западной Сирии.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Al Jazeera.
"Турция не использует международно запрещенные военные инструменты в Африне", - сказал Ясин Актай, главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Сирийский центр по правам человека сообщил, что шесть человек пострадали во время турецкого обстрела в районе Африна и все они имели проблемы с дыханием, что может быть признаком использования химического оружия.
"Медицинские источники подтвердили использование газа во время обстрела, но группа пока не смогла установить тип используемых газов", - говорится в заявлении группы.
Государственное сирийское информационное агентство SANA, цитируя местных врачей сообщило, что шесть человек были госпитализированы с симптомами удушья после удара турецких снарядов, содержащих ядовитый газ.