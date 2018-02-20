Анкара предупредила Асада о последствиях поддержки "РПК"

Поддержка отрядов боевиков "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии проправительственными силами не помешает Анкаре продолжить операции в Африне.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Иорданию, сообщает AFP.

"Если режим вступит в Африн, чтобы вытеснить "РПК", то нет никаких проблем. Но если они вступят для защиты "РПК", то никто не может остановить нас и турецких солдат", - сказал он.

Отмечается, что заявление министра касается не только Африна, но и Манбиджа с территорией к востоку от реки Евфрат.

Как сообщалось, 18 февраля сирийские боевики "РПК" и официальный Дамаск достигли соглашения о введении правительственных сил в район Африн для защиты от турецкого наступления в рамках военной операции "Оливковая ветвь".