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Анкара предупредила Асада о последствиях поддержки "РПК"

Мевлют Чавушоглу
01:09 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Турция предупредила Сирию о последствиях поддержки формирований боевиков "РПК" в Африне и Манбидже.

Поддержка отрядов боевиков "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии проправительственными силами не помешает Анкаре продолжить операции в Африне.

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Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Иорданию, сообщает AFP.

"Если режим вступит в Африн, чтобы вытеснить "РПК", то нет никаких проблем. Но если они вступят для защиты "РПК", то никто не может остановить нас и турецких солдат", - сказал он.

Отмечается, что заявление министра касается не только Африна, но и Манбиджа с территорией к востоку от реки Евфрат.

Как сообщалось, 18 февраля сирийские боевики "РПК" и официальный Дамаск достигли соглашения о введении правительственных сил в район Африн для защиты от турецкого наступления в рамках военной операции "Оливковая ветвь".

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Новости мира, Африн, Башар Асад, Война в Сирии, Манбидж, Мевлют Чавушоглу, Новости Сирии, Новости Турции, Оливковая ветвь, Сирия, Турция, Химическое оружие.
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