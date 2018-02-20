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Варшавский хулиган избил двух украинцев

Задержание
15:33 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Конфликт в автобусе между поляком и украинцами закончился избиением последних.

В одном из городских автобусов мужчина оскорбил и избил двух украинцев из-за их национальности. Сначала хулиган оттолкнул одного из них, а затем начал наносить удары кулаками в голову, оскорбляя их за национальность, передает "Польское радио". Нападавшему сперва удалось скрыться, однако вскоре полиция задержала 27-летнего мужчину, которому уже предъявлено обвинение в избиении на национальной почве. Хулигану грозит до пяти лет лишения свободы.

Нападение произошло в районе Воля в столице Польши. Двое украинцев ждали на остановке автобус. Инцидент начался сразу после того, как они вошли в транспортное средство одной из городских линий. "Когда они входили в автобус, одного из украинцев оттолкнул телом какой-то мужчина. Когда автобус начал движение, тот же человек подошел и напал на них, нанося им удары кулаками в голову. Одновременно хулиган выкрикивал им оскорбления из-за их национальности в присутствии других пассажиров", – рассказала подкомисар Марта Сулевская из Районной комендатуры полиции. Нападающий использовал вульгарную и оскорбительную лексику. Когда автобус остановился, мужчина выбежал. На место вызвали карету скорой помощи, которая увезла пострадавших в больницу. В связи с полученными синяками и ранами головы мужчинам наложили швы. Полиции достаточно быстро удалось найти и задержать злоумышленника. Прокуратура предъявила 27-летнему нападавшему обвинение в избиении на национальной почве из хулиганских побуждений. За это мужчине грозит до пяти лет заключения.

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Новости мира, Автобус, Варшава, Избиение, Конфликт, Польша, Украинцы, Хулиган.
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