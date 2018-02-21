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Косово намерено поддержать соглашение о демаркации границы с Черногорией

Косово и Черногория
04:19 Сегодня Телеграф
Фото: Twitter

Новости мира: Черногория, которая уже одобрила это соглашение, признала независимость Косово от Сербии в 2008 году.

Правительство Косово попросило парламент проголосовать на этой неделе за обновленный вариант соглашения о демаркации границы с Черногорией.

Об этом сообщает Business Insider.

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"Премьер-министр Рамуш Харадинай заявил во вторник, что он просит депутатов в четверг проголосовать за новый вариант соглашения после того, как президент Черногории на прошлой неделе согласился, что его страна готова к компромиссу", - говорится в сообщении.

Черногория, которая уже одобрила это соглашение, признала независимость Косово от Сербии в 2008 году.

Евросоюз заявлял, что Косово должно ратифицировать соглашение о демаркации границ с Черногорией как предпосылку для граждан Косово свободно путешествовать в пределах Шенгенской зоны.

Как сообщалось, 6 февраля была принята стратегия ЕС относительно перспектив расширения Евросоюза и улучшения отношений с Западными Балканами. Стратегия определяет шаги, которые необходимо сделать Черногории и Сербии для завершения процесса вступления в перспективе до 2025 года.

 

 

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Новости мира, Граница, Демаркация, Косово, Новости Косово, Новости Черногории, Рамуш Харадинай, Черногория.
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