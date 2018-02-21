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Коррупционный скандал в Латвии: глава центробанка отказался уходить в отставку

Илмар Римшевич
04:39 Сегодня Телеграф
Укринформ
Foto: LETA

Новости мира: Обвиненный во взяточничестве глава центробанка Латвии Илмар Римшевич отказался уходить в отставку.

Глава центрального банка Латвии опроверг обвинения в его адрес во взяточничестве, заявив, что он стал жертвой грязной кампании.

Об этом передает "Радио Свобода".

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«Я решил не уходить в отставку. Я не виноват», - заявил Римшевич 20 февраля журналистам в Риге.

Он добавил, что его преследуют «некоторые латвийские коммерческие банки, чтобы уничтожить репутацию Латвии».

Латвийские чиновники призвали Римшевича уйти в отставку после того, как сотрудники антикоррупционного агентства задержали его в выходные дни по подозрению в вымогательстве и получении взятки на сумму около 100 тысяч евро. Позже чиновник был освобожден под залог без предъявления официального обвинения.

20 февраля Министерство обороны Латвии заявило, что существует «высокая вероятность того, что извне организуется масштабная информационная атака на Латвию», чтобы нанести урон правительству и повлиять на выборы, запланированные на октябрь.

В ведомстве указали, что предполагаемая кампания «идентична по структуре и информационным технологиям тем, которые наблюдались во Франции, Германии и США до выборов», очевидно, намекая на «российский след».

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Новости мира, Банк Латвии, Илмар Римшевич, Латвия, Новости Латвии, Отставка.
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