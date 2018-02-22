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Миграционное законодательство Франции планируют ужесточиить

Флаг Франции
01:03 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Французскому правительству передали на рассмотрение законопроект об ужесточении наказания и изменении процедуры приобретения статуса беженца и предоставления убежища.

Законопроект вызвал критику отдельных групп в парламенте, но в правительстве его считают "полностью сбалансированным".

Законопроект предусматривает уголовную ответственность за нелегальное пересечение границы и ускоряет процедуры депортации экономических мигрантов, а также сокращает сроки рассмотрения заявок на получение убежища – с 11 до 6 месяцев.

"Почему мы хотим сократить до шести месяцев? Потому что для тех, кому будет предоставлено убежище, лучше иметь возможность начать интеграцию во французское общество как можно раньше... А для тех, кого депортируют, лучше, потому что за шесть месяцев не будут потеряны семейные связи, контакты со страной, и поэтому лучше, чтобы срок был короче", - заявил журналистам в Елисейском дворце министр внутренних дел Джарар Коломп, который представлял законопроект министрам.

Также законопроект предусматривает сокращение сроков на подачу заявки после прибытия к Франции – со 120 дней до 90. Также документ предусматривает удвоение срока возможного задержания незарегистрированных мигрантов. Если законопроект утвердят, то этот срок составит 90 дней. Также будет сокращен вдвое срок подачи оскардення – он составит 15 дней.

Вместе с тем, благотворительные организации, которые занимаются мигрантами, не имеют такого позитивного восприятия нового законопроекта, назвав его "репрессивным", поскольку сокращение сроков обжалования не дает будущим апеллянтам времени на защиту адвоката.

"Мы просим его (законопроект – ред.) отозвать... Мы даже не выступаем за борьбу за изменения в законопроекте, потому что философия документа является слишком репрессивной", - сообщили в одной из благотворительных организаций, которая работает с мигрантами и просителями убежища.

Как известно, ранее Коломб заявлял о том, что Франция не в состоянии принять всех мигрантов, которые подают заявки на получение вида на жительство в стране, поэтому будет осуществлять их отбор.

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Новости мира, Законопроект, Мигранты, Миграционное законодательство Франции, Франция.
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