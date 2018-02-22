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В Париже впервые в истории пересчитали бездомных

В Париже впервые в истории пересчитали бездомных
04:20 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: wikimedia.org

Новости мира: В столице Франции официально насчитали три тысячи бездомных, неофициально - пять тысяч.

По результатам переписи, проведенного в ночь с 15 на 16 февраля, в Париже насчитали почти три тысячи бездомных.

В мэрии считают, что эта цифра не отражает реального числа, и указывают, что людей без крыши над головой может быть больше, - около 5 тысяч человек, заявил первый заместитель мэра Парижа Бруно Джулиард, сообщает franceinfo.

"Около 3 тысяч бездомных были начислены в Париже, согласно первой переписи. Этот показатель все же, наверное, далек от реальности", - сказал Джулиард.

По его словам, акция была беспрецедентной - 1700 волонтеров обошли за несколько часов большинство известных мест, где скапливаются бездомные. Однако погрешность все же может быть значительной, поскольку часть бездомных имеет временное убежище в Париже зимой.

"Не все автостоянки были учтены, не все скрытые здания, в том числе социальные помещения, мы не будили бездомных, не открыли палатки, в которых могли находиться несколько человек", - пояснил Джуліард.

По его словам, действительное число может достигать 5 тысяч человек.

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Новости мира, Бездомные в Париже, Бруно Джулиард, Париж, Перепись, Франция.
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